«Путь к эскалации»: эксперты о последствиях удара ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области

Украинские боевики и прежде использовали такие снаряды в зоне конфликта, но могут теперь ударить и по жилым домам.

Расширение диапазона использования оружия стран Запада боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведет к эскалации конфликта. Об этом заявил политолог, директор Института политики, права и социального развития Владимир Шаповалов в беседе с 5-tv.ru.

«Сейчас мы видим расширение диапазона применения западного оружия. Безусловно, это путь к дальнейшей эскалации. Понятно, что речь идет не о разрешении наносить удары. <…> Это фактически вовлечение западных военных в нанесение ударов по территории России, поскольку киевский режим не располагает возможностями по нанесению данных ударов», — сказал он.

Шаповалов при этом указал на мастерство бойцов российской армии, которые сбили ракеты. По словам эксперта, Запад каждый раз создает «историю некоего чудодейственного средства» против Вооруженных сил РФ, но такого нет. Эскалация конфликта на Украине лежит на совести действующего президента США Джо Байдена и его окружения.

фото, видео: Zuma\TASS; 5-tv.ru

Политолог Андрей Манойло, в свою очередь, в беседе с 5-tv.ru указал, что американские ракеты ATACMS украинские боевики использовали в конфликте и раньше. При этом раньше США на словах запрещали их использовать для ударов по территории России, сейчас этого ограничения, по сути, уже нет. Получается, американцы к этой агрессии причастны.

«Применение этих ракет вглубь территории Российской Федерации, безусловно, является серьезным тревожащим фактором, потому что украинские нацисты эти ракеты могут применять по гражданским объектам и гражданскому населению. Как настоящие террористы с целью того, чтобы посеять страх, панику, ужас», — подчеркнул Манойло.

Снятие ограничений для Украины бить поставленным оружием вглубь РФ — это, по сути, формальность, так как обслуживанием и доведением дальнобойного оружия занимаются западные инструкторы, поэтому они фактически сами себе дадут добро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во вторник, 19 ноября, на Украине заявили о первом ударе ВСУ ракетами ATACMS вглубь России. Позднее эту информацию подтвердило Минобороны РФ. По данным ведомства, боевики атаковали Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS. Пять снарядов удалось уничтожить, а шестой ВС РФ повредили.

До этого глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США сняла ограничения на удары американскими ракетами на расстояние до 300 километров вглубь территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, отметил, что такой шаг США станет новым витком напряженности.