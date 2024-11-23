Хвостатый убийца: в Ленобласти мужчина-диабетик погиб от когтей кота

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 3 144 0

В Ленобласти кот поцарапал мужчину-диабетика, после чего тот умер от кровопотери

Хвостатый убийца: в Ленобласти мужчина-диабетик погиб от когтей кота

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У попавшего в лапы зверя очень плохо сворачивалась кровь.

В Ленинградской области мужчина погиб из-за царапины кота. Об это сообщил источник 5-tv.ru.

Трагедия произошла в СНТ «Оснички», 55-летний мужчина проживал в частном доме вместе с женой, которая на момент случившегося находилась на лечении в санатории.

Поцарапавший хозяина кот. Фото было сделано в день трагедии. 5-tv.ru

Из дома супругов сбежал кот, которого мужчина обнаружил 22 ноября и принес обратно. Поздно вечером в этот же день он позвонил соседу и сообщил, что питомец сильно поцарапал его. Мужчина заявил, что не может остановить кровь. Знакомый бросился домой к пострадавшему, вызвал скорую помощь, однако он скончался до прибытия медиков.

Как позже сообщила супруга погибшего, из-за сахарного диабета при повреждении сосудов у него очень плохо останавливалась кровь.

Судмедэксперты подтвердили, что мужчина скончался из-за сильной кровопотери. На его голени обнаружили надрез, который соответствует когтю кота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медведь, который загрыз двух мужчин в Лучегорске, растерзал свыше 30 собак в местном приюте.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:25
Гипертоникам на заметку: какие овощи быстро снижают высокое давление
16:10
Песков объяснил, почему о разработке «Орешника» не было известно ранее
15:50
Не менее 120 человек погибли в секторе Газа за два дня из-за ударов ЦАХАЛ
15:31
Минобороны опубликовало кадры удара по украинскому МиГ-29 с помощью «Искандера»
15:17
Россия и Бразилия обсудят организацию прямого авиасообщения
15:03
Вы удивитесь: самые необычные поводы для оформления рассрочки

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
«Путин не блефует»: что известно о ракете «Орешник» и чем она опасна для Запада
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год