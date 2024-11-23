Хвостатый убийца: в Ленобласти мужчина-диабетик погиб от когтей кота

У попавшего в лапы зверя очень плохо сворачивалась кровь.

В Ленинградской области мужчина погиб из-за царапины кота. Об это сообщил источник 5-tv.ru.

Трагедия произошла в СНТ «Оснички», 55-летний мужчина проживал в частном доме вместе с женой, которая на момент случившегося находилась на лечении в санатории.

Поцарапавший хозяина кот. Фото было сделано в день трагедии. 5-tv.ru

Из дома супругов сбежал кот, которого мужчина обнаружил 22 ноября и принес обратно. Поздно вечером в этот же день он позвонил соседу и сообщил, что питомец сильно поцарапал его. Мужчина заявил, что не может остановить кровь. Знакомый бросился домой к пострадавшему, вызвал скорую помощь, однако он скончался до прибытия медиков.

Как позже сообщила супруга погибшего, из-за сахарного диабета при повреждении сосудов у него очень плохо останавливалась кровь.

Судмедэксперты подтвердили, что мужчина скончался из-за сильной кровопотери. На его голени обнаружили надрез, который соответствует когтю кота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медведь, который загрыз двух мужчин в Лучегорске, растерзал свыше 30 собак в местном приюте.