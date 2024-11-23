Россия и Бразилия обсудят организацию прямого авиасообщения

Россия и Бразилия намерены обсудить организацию прямых авиарейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильского посла Родриго Баэна Соареса.

«Есть ряд вопросов, которые еще предстоит решить, но рассчитываем, что в ближайшем будущем это будет включено в наше расписание», — сказал он.

По словам дипломата, Бразилия заинтересована в наращивании туристического потока из России, и запуск прямого авиасообщения будет содействовать достижению этой цели.

Также Соарес выразил надежду на то, что по итогам текущего года товарооборот между Бразилией и Россией увеличится и превысит отметку в 12 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение могут запустить из Москвы в Мьянму. Власти республики также рассматривают такой вариант при условии увеличения туристического потока.

Пока без пересадок в эту страну могут добираться только новосибирцы. Как считают эксперты, именно отсутствие прямого перелета из крупных российских транспортных узлов сдерживает развитие туризма между государствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Ливан работают над возобновлением прямого авиасообщения.