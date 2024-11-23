Россия и Бразилия обсудят организацию прямого авиасообщения

Власти латиноамериканской страны заинтересованы в наращивании потока российских туристов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия и Бразилия намерены обсудить организацию прямых авиарейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильского посла Родриго Баэна Соареса.
«Есть ряд вопросов, которые еще предстоит решить, но рассчитываем, что в ближайшем будущем это будет включено в наше расписание», — сказал он.
По словам дипломата, Бразилия заинтересована в наращивании туристического потока из России, и запуск прямого авиасообщения будет содействовать достижению этой цели.
Также Соарес выразил надежду на то, что по итогам текущего года товарооборот между Бразилией и Россией увеличится и превысит отметку в 12 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение могут запустить из Москвы в Мьянму. Власти республики также рассматривают такой вариант при условии увеличения туристического потока.
Пока без пересадок в эту страну могут добираться только новосибирцы. Как считают эксперты, именно отсутствие прямого перелета из крупных российских транспортных узлов сдерживает развитие туризма между государствами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Ливан работают над возобновлением прямого авиасообщения.
86%
1.90 107.43
1.35
Нашли ошибку?