В Москве водитель сбил двух пешеходов на переходе

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 38 0

Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.

Водитель сбил двух несовершеннолетних пассажиров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Водитель совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому переходу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на юге столицы — на улице Медынская. Пострадавшим 23 года и восемь лет. Они были госпитализированы, подробности об их состоянии не приводятся.

Пресс-служба ведомства опубликовали видео произошедшего. На кадрах видно, как водитель автомобиля «УАЗ» совершает наезд.

Прокуратура Южного административного округа взяла это дело на контроль. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Приморье водитель сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе. ДТП произошло со стороны Находки в направлении Владивостока. Сотрудники полиции выяснили, что стаж автомобилиста составляет 15 лет. С начала этого года мужчину трижды привлекали к ответственности за превышение скоростного режима. Пострадавшую доставили в больницу Владивостока. У нее сломана берцовая кость. По факту ДТП возбужденно уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. Водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:58
В темноте: в Коммунарке неожиданно остались без света
23:53
«Тогда я умыл руки»: почему Матросов 20 лет не общался с сыновьями-близнецами
23:33
Больше денег: в России увеличили период выплаты накопительной пенсии
23:20
Ребенок погиб в результате жуткой аварии в Дагестане
23:03
Вам букетик: мошенники разработали новый способ обмана
22:45
В многоэтажке на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Минобороны опубликовало кадры удара по украинскому МиГ-29 с помощью «Искандера»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год