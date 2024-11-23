В Москве водитель сбил двух пешеходов на переходе

Водитель совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому переходу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на юге столицы — на улице Медынская. Пострадавшим 23 года и восемь лет. Они были госпитализированы, подробности об их состоянии не приводятся.

Пресс-служба ведомства опубликовали видео произошедшего. На кадрах видно, как водитель автомобиля «УАЗ» совершает наезд.

Прокуратура Южного административного округа взяла это дело на контроль. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Приморье водитель сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе. ДТП произошло со стороны Находки в направлении Владивостока. Сотрудники полиции выяснили, что стаж автомобилиста составляет 15 лет. С начала этого года мужчину трижды привлекали к ответственности за превышение скоростного режима. Пострадавшую доставили в больницу Владивостока. У нее сломана берцовая кость. По факту ДТП возбужденно уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. Водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.