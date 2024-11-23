«Нужно почиститься»: стилист раскритиковал Волочкову за новый образ

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 615 0

Стилист Данилов: Волочкова должна почистить организм

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем;Instagram*/ volochkova_ar; 5-tv.ru

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Балерина появилась на красной дорожке в парике.

Стилист Александр Данилов призвал Анастасию Волочкову заняться лечением своих волос и очиститься. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

Балерина появилась на красной дорожке на Реальной премии Music Box в черном платье и с роскошными светлыми волосами. Волочкова сразу призналась, что это парик.

Данилов заявил, что ее преображение пошло не по плану. Он считает, ей нужен стилист, который займется волосами и приведет их в порядок. Также, не мешало бы, по его мнению, пропить органическую серу для восстановления и укрепления волос.

«Ей нужно почиститься, причем не только в церкви, а почистить внутри организм, чтобы он зацвел, дать волосам новую жизнь. А так не спрятать ничего за прядями накладными и париком», — заявил звездный стилист.

Он добавил, что за париком скрываются жженые волосы. После оценки ее образа, он добавил, что Волочкова — «а-ля калифорнийская дива».

Ранее 5-tv.ru писал, что стилист Данилов раскритиковал новый внешний вид Егора Крида.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

«Нужно почиститься»: стилист раскритиковал Волочкову за новый образ

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ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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