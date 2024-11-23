«Тогда я умыл руки»: почему Матросов 20 лет не общался с сыновьями-близнецами

Актер признался: после рождения детей его возлюбленная стала себя вести, мягко говоря, неадекватно.

Актер Денис Матросов раскрыл, почему он уже 20 лет не виделся и не общался с сыновьями-близнецами, которых родила ему Людмила Татарова. Бывшая возлюбленная после родов стала вести себя неадекватно, рассказал Матросов в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Вместе с супругой Матросов был пять лет. Пара мечтала о ребенке. Когда Татарова забеременела двойней, в семье было настоящее счастье. Возлюбленные с нетерпением ожидали появления на свет малышей. А как только мальчики родились, Татарову будто подменили. Женщина решила с грудными детьми поселиться не в квартире Матросова, а в комнате, которую ей выделил театр. По словам актера, таким образом она рассчитывала получить от театра квартиру.

Но когда руководство театра запретило Татаровой жить с детьми в театре, она решила уехать к родителям в Севастополь. Там она таких долгожданных малышей оставила с родными, а сама вернулась в Москву и приступила к работе в театре. А параллельно стала обвинять Матросова в рукоприкладстве и том, что он не помогает детям.

«Все деньги, которые я зарабатывал, я отдавал детям, на год я приехал к ним с тортиками, вышел ее отец и полез со мной драться со словами: „Ты что, подлец, приехал? Хоть бы конфеты за это время им купил“. Я все передавал через нее, не знаю, в каком виде все это доходило», — признался актер.

В ту поездку актеру все же удалось увидеть сыновей, отец Татаровой разрешил. А после женщина сказала, что дети не Матросова и отдала их в интернат.

«Мне сказали: „Ты — ничтожество, артист, играющий Чиполлино“. Хотел сделать ДНК-тест, тогда только появились технологии. Можно было сделать только с разрешения Людмилы, но она не давала никаких разрешений», — добавил он.

В следующий раз Матросов смог увидеть малышей лишь через два года. На тот момент сыновьям было уже три года. Тогда Татарова сказала актеру, что у детей уже давно появился новый папа.

«Тогда я умыл руки», — сказал Матросов.

В заключение актер признался — он бы хотел общаться с детьми, писал им, но ответа так и не получил. При этом с нетерпением ждет, когда сыновья сами дадут о себе знать.

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