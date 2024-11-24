Зачем треш-блогер из Петербурга обливает прохожих из огнетушителя

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 45 0

Подросток уже объяснил свое поведение, но правоохранители все равно проверят его действия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жителей Петербурга напугал странный подросток — он обливает прохожих на улице из огнетушителя и снимает происходящее на видео. Как признался юноша телеканалу 78, все его ролики — это постановка.

Чаще всего героями блогера становятся несовершеннолетние. он находит «жертв» прямо на улице. Помимо этого, подросток призывает своих подписчиков к хулиганским действиям. Как пояснил «обливатель», он никого не застает врасплох, а заранее договаривается с «жертвами» о съемках контента.

«Огнетушитель мы не украли, мы сами его купили. Шли по улице и увидели большую компанию, предложили снять ролик, они согласились. Появилась идея собрать нарезку из видео, разослать ее по всем Telegram- каналам. Именно идея съемки возникла случайно. Цель всех видео — хайп и популярность. Все заранее обговаривается, пострадавших не было», — заявил подросток.

При этом общественность уже просит проверить подростка на хулиганство. И, возможно, правоохранители скоро «возьмутся» за него.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве задержали треш-блогеров на авто.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:54
Две украинские ракеты и 27 БПЛА уничтожены над Курской областью
2:39
В Индии мужчина проснулся на ритуальном костре
2:15
В Мурино таксист сбил мужчину на пешеходном переходе
1:53
Стас Михайлов исключил из райдера весь алкоголь
1:30
Путин подписал закон о порядке предоставления жилья контрактникам
1:15
Группа «Пикник» выступила с большим концертом в Москве

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Не просто звук: о каких болезнях говорит урчание в животе
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год