Зачем треш-блогер из Петербурга обливает прохожих из огнетушителя

Жителей Петербурга напугал странный подросток — он обливает прохожих на улице из огнетушителя и снимает происходящее на видео. Как признался юноша телеканалу 78, все его ролики — это постановка.

Чаще всего героями блогера становятся несовершеннолетние. он находит «жертв» прямо на улице. Помимо этого, подросток призывает своих подписчиков к хулиганским действиям. Как пояснил «обливатель», он никого не застает врасплох, а заранее договаривается с «жертвами» о съемках контента.

«Огнетушитель мы не украли, мы сами его купили. Шли по улице и увидели большую компанию, предложили снять ролик, они согласились. Появилась идея собрать нарезку из видео, разослать ее по всем Telegram- каналам. Именно идея съемки возникла случайно. Цель всех видео — хайп и популярность. Все заранее обговаривается, пострадавших не было», — заявил подросток.

При этом общественность уже просит проверить подростка на хулиганство. И, возможно, правоохранители скоро «возьмутся» за него.

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