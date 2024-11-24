Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Кисловодске

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

На месте работали 17 специалистов МЧС.

Фото, видео: Telegram/МЧС Ставропольского края/sk_gumchs; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате сильного пожара в частном доме в Кисловодске погибли два человека. Пламя на площади 170 квадратных метров тушили 17 специалистов при помощи четырех единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС Ставропольского края.

Возгорание началось накануне вечером. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Прибыв на место, они увидели дом, охваченный пламенем. Во время тушения из дома вынесли два тела — люди погибли еще до приезда сотрудников МЧС.

Ликвидировать возгорание специалистам удалось лишь через несколько часов.

К слову, накануне вечером в Петербурге также произошло возгорание. Загорелась квартира во время реанимации ее хозяина. Медиков вызвали близкие больного, проживающие здесь же.

Прибывшие врачи осмотрели пациента и диагностировали клиническую смерть. Они вызвали бригаду реанимации, и те предприняли попытки «откачать» мужчину. Во время действий медиков в квартире загорелись люстра и подвесной потолок. Предположительно, из-за того, что проводка не выдержала нагрузки от реанимационного оборудования.

Обеим бригадам врачей и трем жильцам пришлось экстренно эвакуироваться. Никто не пострадал. В результате произошедшего пожара квартира вместе с телом хозяина сгорела. Также поврежден подъезд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный пожар в гостинице в Чите едва не стал причиной гибели двух пожарных.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:35
«Истинный художник». Путин поздравил Эмира Кустурицу с 70-летием
5:03
Возле посольства Израиля в столице Иордании произошла стрельба
5:01
«Орлан-10» обнаружил скопление боевиков ВСУ и скорректировал удар по ним
4:42
Дарят теплоту и заботу: женщины-медики рассказали о сложностях работы в зоне СВО
4:23
В Приморье пьяный мужчина в трусах напал на полицейских с ножом
4:05
Путин упростил регистрацию прав на машино-места в паркингах

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Не просто звук: о каких болезнях говорит урчание в животе
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год