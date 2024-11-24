Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Кисловодске

В результате сильного пожара в частном доме в Кисловодске погибли два человека. Пламя на площади 170 квадратных метров тушили 17 специалистов при помощи четырех единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС Ставропольского края.

Возгорание началось накануне вечером. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Прибыв на место, они увидели дом, охваченный пламенем. Во время тушения из дома вынесли два тела — люди погибли еще до приезда сотрудников МЧС.

Ликвидировать возгорание специалистам удалось лишь через несколько часов.

К слову, накануне вечером в Петербурге также произошло возгорание. Загорелась квартира во время реанимации ее хозяина. Медиков вызвали близкие больного, проживающие здесь же.

Прибывшие врачи осмотрели пациента и диагностировали клиническую смерть. Они вызвали бригаду реанимации, и те предприняли попытки «откачать» мужчину. Во время действий медиков в квартире загорелись люстра и подвесной потолок. Предположительно, из-за того, что проводка не выдержала нагрузки от реанимационного оборудования.

Обеим бригадам врачей и трем жильцам пришлось экстренно эвакуироваться. Никто не пострадал. В результате произошедшего пожара квартира вместе с телом хозяина сгорела. Также поврежден подъезд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный пожар в гостинице в Чите едва не стал причиной гибели двух пожарных.



