Мощный пожар в гостинице в Чите едва не стал причиной гибели двух пожарных

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ЧП случилось из-за вспыхнувшего на кухне подсолнечного масла.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В Чите сотрудники МЧС едва не погибли во время тушения мощного пожара. Горела гостиница.

Спасателям пришлось развернуть авто-лестницу, чтобы попасть внутрь через окно и оперативно приступить к работе. В этот момент огненная волна выбила раму и едва не сбросила сотрудников МЧС на землю. К счастью, они сумели удержаться.

Причиной ЧП стало подсолнечное масло, которое вспыхнуло на кухне. Пламя затем стало быстро распространяться по вентиляции и перекинулось на другие этажи. Персонал и постояльцы отеля не пострадали — они самостоятельно покинули здание.

Ранее 5-tv.ru писал, что владельцы газовых плит будут обязаны каждый день платить штраф в размере 1500 рублей за перемещение плиты со специально отведенного места на кухне. Закон вступит в силу с 1 декабря. Если после уплаты штрафа плита не вернется на прежнее место, то подачу газа в квартиру прекратят. Существуют определенные правила безопасности, несоблюдение которых может дорого обойтись. Причем, речь идет не о деньгах, а о здоровье и жизни.

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