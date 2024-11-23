Не менее 120 человек погибли в секторе Газа за два дня из-за ударов ЦАХАЛ
Также сообщается более чем о 200 раненых и множестве остающихся под завалами людей.
Фото: Reuters/Mohammed Salem
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Не менее 120 человек погибли в секторе Газа за два дня в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщили в министерстве здравоохранения палестинского анклава.
«За последние 48 часов израильская оккупация совершила семь массовых убийств семей в секторе Газа, 120 человек погибли и 205 пострадали», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что под завалами могут оставаться другие пострадавшие, но спасатели не могут до них добраться.
Всего с момента обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 44,2 тысячи человек, пострадали 104,5 тысячи.
Ранее в этот день сообщалось, что ливанское движение «Хезболла» выпустило около 80 ракет по территории Израиля. Большинство из них попало в регион Верхней Галилеи на севере страны. Сведений о пострадавших и погибших нет.
Атака стала ответом на израильский авиаудар по сектору Газа накануне, в результате которого погибли 66 человек.
Конфликт на Ближнем Востоке
Новый виток конфликт на Ближнем Востоке начался 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.
После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.
В мае прокурор МУС Карим Ахмад Хан потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху и Галанта. Он заявил о наличии доказательств того, что политики должны понести уголовную ответственность за «военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории государства Палестина (в секторе Газа)».
Существенная эскалация произошла после массовых взрывов пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецборт МЧС доставил 56 человек в Россию из Ливана. Этот же борт доставил в Бейрут более 20 тонн гуманитарной помощи — продукты и медикаменты.
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