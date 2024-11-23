Не менее 120 человек погибли в секторе Газа за два дня из-за ударов ЦАХАЛ

Не менее 120 человек погибли в секторе Газа за два дня в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщили в министерстве здравоохранения палестинского анклава.

«За последние 48 часов израильская оккупация совершила семь массовых убийств семей в секторе Газа, 120 человек погибли и 205 пострадали», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что под завалами могут оставаться другие пострадавшие, но спасатели не могут до них добраться.

Всего с момента обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 44,2 тысячи человек, пострадали 104,5 тысячи.

Ранее в этот день сообщалось, что ливанское движение «Хезболла» выпустило около 80 ракет по территории Израиля. Большинство из них попало в регион Верхней Галилеи на севере страны. Сведений о пострадавших и погибших нет.

Атака стала ответом на израильский авиаудар по сектору Газа накануне, в результате которого погибли 66 человек.

Конфликт на Ближнем Востоке

Новый виток конфликт на Ближнем Востоке начался 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

В мае прокурор МУС Карим Ахмад Хан потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху и Галанта. Он заявил о наличии доказательств того, что политики должны понести уголовную ответственность за «военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории государства Палестина (в секторе Газа)».

Существенная эскалация произошла после массовых взрывов пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецборт МЧС доставил 56 человек в Россию из Ливана. Этот же борт доставил в Бейрут более 20 тонн гуманитарной помощи — продукты и медикаменты.