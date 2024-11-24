Нашим бойцам в осенней штормовой Балтике приходилось высаживаться под ураганным огнем.

Главными символами мероприятий в честь 80-й годовщины Великой Победы будут «Родина-мать» с Мамаева кургана и георгиевская лента.

Скульптура Евгения Вучетича — один из самых узнаваемых и чтимых монументов, посвященных Великой Отечественной войне. Самый высокий памятник Европы, символ несокрушимости духа нашего народа. Уже запланировано более 170 мероприятий — не только в России.

Совет Межпарламентской ассамблеи СНГ обратился к государствам мира, международным организациям с призывом рассматривать празднование 80-летия Победы как важный исторический момент для утверждения атмосферы взаимопонимания и сотрудничества.

9 мая 2025 года будет кульминацией цепочки памятных исторических дат. Мы уже отметили 80-летие Сталинградской битвы, Курской дуги, 80-летие прорыва и полного освобождения Ленинграда от блокады.

Могли бы на этой неделе вместе вспомнить как 24 ноября 1944 года была освобождена Прибалтика. Министерство обороны как раз рассекретило архивы, посвященные одной из самых важных операций в этом регионе — битве за Моонзундские острова. Нашим бойцам в осенней штормовой Балтике приходилось высаживаться под ураганным огнем.

Среди документов — представление к звезде Героя Советского Союза Альберта Репсона, лейтенанта эстонской стрелковой дивизии. Да, в освобождении Эстонии, Латвии, Литвы участвовали национальные дивизии — эстонские, латышские, литовские. Десятки тысяч прибалтов воевали под красными знаменами РККА. А сейчас их потомки подают это будто там были все сплошь «лесные братья» и добровольцы СС. Юбилей Великой Победы как раз повод напомнить им — и всему миру — как оно было на самом деле.