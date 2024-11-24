«Жанр хорошей песни»: Стас Михайлов об уникальности шансона

Певец уверен, что красивая музыка есть в каждом направлении.

Уникальность шансона в том, что это жанр хорошей песни. Об этом рассказал народный артист РФ Стас Михайлов в беседе с 5-tv.ru на Всенародной танцплощадке «Ээхх разгуляй!»

«Уникальность этого жанра — жанр хорошей песни. Мелодичной песни. Песни всех направлений», — ответил певец.

По мнению Михайлова, в России нет такого слова, как «формат» песни. Есть плохая композиция, а есть красивая, которая может существовать в каждом жанре.

«Если она трогает сердце, значит, на правильном пути», — подчеркнул артист.

Михайлов также отметил, радиостанция «Шансон» одна из первых поняла, что «красивую музыку надо притягивать к себе», а не занималась выборочностью.

«Тут звучит красивая музыка разных направлений, очень широкая палитра артистов выступает на этом радио, тем оно и отличается», — подытожил Михайлов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему певец Стас Михайлов всегда носит большой нательный крест.