«Мы были близкими друзьями»: Кустурица заговорил о чувствах к Монике Беллуччи

Режиссер рассказал о «профессиональной близости», которая возникла между ним и актрисой на съемках фильма «По млечному пути».

Режиссер Эмир Кустурица назвал актрису Монику Беллуччи «самой красивой» и рассказал, что они стали близкими друзьями во время совместной работы в картине «По млечному пути».

В фильме о любви вернувшегося с войны солдата и сбежавшей со свадьбы невесты Кустурица выступил не только режиссером, но и исполнил главную мужскую роль. Беллуччи стала его партнершей в кадре.

Режиссер признался, что поначалу скептически отнесся к кандидатуре мировой звезды на главную женскую роль, однако в ходе работы изменил мнение. Кустурица считает, что Беллуччи не просто выдающаяся актриса, но и «очень хороший человек». В картине «По млечному пути» перед ней стояла непростая задача, но она показала весь свой талант и смогла по-настоящему раскрыться, считает режиссер.

«У Моники, кроме того, что она самая красивая, проблема в том, что она не так легко показывает то, что внутри. Я всегда старался, чтобы эта любовь была такая, соразмерная нашей энергии. Это была одна из самых тяжелых задач в фильме „По млечному пути“», — отметил Кустурица в эфире федерального телеканала.

По мнению режиссера, благодаря близким отношениями, которые сложились между ним и Беллуччи, им удалось показать на экране чувства их героев.

«Мы были очень близкими друзьями, поэтому все, что там показано, это сделано благодаря этой профессиональной близости», — сказал Кустурица.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин поздравил Эмира Кустурицу с 70-летием. Российский лидер назвал режиссера человеком смелого, многогранного дарования и истинным художником, по праву завоевавшим славу одного из самых известных кинодеятелей современности. Также президент отметил активную общественную позицию Кустурицы и его вклад в реализацию значимых инициатив в гуманитарной сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмир Кустурица в ближайшее время прилетит в Россию ради съемок фильма по творчеству русского писателя Федора Достоевского.