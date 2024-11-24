«Пожертвовала всем ради меня»: Тина Канделаки сообщила о смерти мамы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 63

Телеведущая Тина Канделаки сообщила о смерти мамы

«Пожертвовала всем ради меня»: Тина Канделаки сообщила о смерти мамы

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Эльвира Канделаки всегда была опорой и примером для свой знаменитой дочери.

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки сообщила о смерти своей мамы. В соцсети она написала трогательный пост, посвященный Эльвире Канделаки.

«Сегодня День матери, который я впервые встречаю без своей несравненной мамы! Она для меня — наглядный пример самой великой матери, которая пожертвовала всем ради меня. Которая каждый день жила мной, моими проблемами, моими переживаниями и молилась, чтобы я была сильной и достойной мамой в свою очередь», — написала 49-летняя телеведущая.

По всей видимости, горе в семье Канделаки случилось недавно, так как еще 19 сентября она поздравляла маму с днем рождения и желала ей долгих лет жизни. Поклонники телеведущей выразили ей слова поддержки и соболезнования в связи с кончиной дорогого человека.

Канделаки неоднократно упоминала о своей матери, которая много лет жила в Тбилиси и работала врачом-наркологом. По словам знаменитости, мама всегда помогала ей, была для нее опорой и примером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тина Канделаки выдала замуж свою дочь Меланию от брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным.

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«Пожертвовала всем ради меня»: Тина Канделаки сообщила о смерти мамы

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