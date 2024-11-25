Яна Кошкина впервые показала лицо молодого мужа Анатолия Черкасова

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Актриса и ее избранник празднуют любовь каждый месяц. На этот раз на Мальдивах.

Яна Кошкина впервые показала лицо своего мужа Анатолия Черкасова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Актриса и телеведущая Яна Кошкина почти два года в отношениях с бизнесменом Анатолием Черкасовым, но только теперь решилась показать его поклонникам. В октябре 2023-го пара сыграла свадьбу, но не рассекретила личность жениха, а сейчас влюбленные проводят романтичный опуск на Мальдивах. В личном блоге звезда опубликовала совместный снимок, сделанный во время маленького «небольшого семейного праздника». Молодожены наслаждаются друг другом вот уже год и восемь месяцев.

«Отмечаем каждый месяц, потому как жизнь со мной — день за год. Спасибо мужу за терпение и безграничную любовь», — подписала пост Кошкина.

Завидуют фолловеры откровенно и даже не скрывают этого. Одни — отдыху на лазурном берегу, другие — счастью влюбленных и тому, как телезвезде идет белоснежный купальник. Но находятся и злопыхатели, иначе можно было бы заподозрить Яну в «чистке» комментариев. Фолловеры посмеиваются над молодостью избранника актрисы. Как известно, Черкасову всего 26 лет, а Кошкиной 34. Возможно, и поэтому тоже она так долго держала в тайне детали личной жизни.

Яна Кошкина и ее супруг Анатолий Черкасов. Фото: Instagram*/yana_koshkina_official

Несмотря на возраст, Анатолий Черкасов — завидный жених! Парень является бизнес-партнером комика Гарика Харламова, вместе они владеют популярным среди знаменитостей караоке. Помимо этого предприятия у избранника Яны Кошкиной много других крупных проектов. Там и операции с землей и недвижимостью, и разработка песчаных карьеров, и инвестиции. Но… Как бы хорош ни был жених, хейтеры все подшучивают, что артистка отдыхает на Мальдивах с сыном. С другой стороны — кому в шоу-бизнесе удается найти мужчину при хороших деньгах и без пенсионного удостоверения? То-то же.

Не меньше едких замечаний собирает и коллега Яны по шоу-бизнесу Григорий Лепс. Когда-то примерный семьянин и многодетный отец после развода стал щедр на скандальные инфоповоды. То подерется возле бара, то заведет роман с 18-летней красоткой Авророй Кибой. Лепсу тем временем 62, и справляться с новым бременем ему непросто. Как ранее писал 5-tv.ru, бизнес артиста терпит крах из-за новой пассии.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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