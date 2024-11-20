Ушел в минус: бизнес Григория Лепса терпит крах из-за молодой возлюбленной

Влюбившийся артист совсем забросил свои проекты.

Народный артист РФ Григорий Лепс подсчитывает финансовые убытки из-за молодой возлюбленной Авровы Кибы. Об этом пишет издание KP.RU.

После развода певец передал бывшей жене Анне Шаплыковой свое ювелирное дело, которое в уходящем году стало приносить прибыль. А вот остальные начинания музыканта, оставшиеся в его собственности, работают в убыток или же с минимальными доходами.

Так, эксклюзивная оптика Лепса упала в цене в три раза, но все равно не продается. Свой магазин Григорий закрыл два года назад, а очки отправил на реализацию в ювелирные магазины, поскольку это изделия премиального класса: почти все оправы с позолотой.

Но если в том году прибыль от этого бизнеса была 19 миллионов рублей, то в этом она ровняется нулю.

Производство солений и собственные бары тоже не радуют певца крупными суммами на счету. Есть предположение, что многие проблемы с бизнесом — это следствие романа Григория со слишком молодой девушкой. Мол, влюбившийся артист совсем забросил свои проекты. Поклонницы артиста — это женщины от 40 до 50 лет, которые не могут простить Лепсу отношения с той, кто ему во внучки годится.

Но в то же время выступления приносят музыканту стабильный и не маленький доход. По данным СМИ, один кооператив стоит от 150 до 200 тысяч евро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Лепс поддерживает с невестой отношения на расстоянии.