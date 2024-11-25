Вы их не увидите. Созданы самые тонкие спагетти в мире

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NanoAdv: обычную муку превратили в нановолокна в 200 раз тоньше волоса человека

Вы их не увидите. Созданы самые тонкие спагетти в мире

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Jiri HERA

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Их смогли запечатлеть только с помощью электронного микроскопа.

Команда британских ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL) создала самые тонкие в мире спагетти. Такие макароны в 200 раз тоньше человеческого волоса, а их ширина меньше, чем у некоторых волн света. Исследование опубликовано в научном журнале Nanoscale Advances (NanoAdv).

Создатели-химики использовали технику электропрядения: ниточки муки и муравьиной кислоты протягивали через кончик иглы электрическим зарядом.

Поскольку каждая отдельная «макаронина» была слишком узкой, чтобы ее можно было запечатлеть — с помощью камеры видимого света или микроскопа — исследователи использовали сканирующий электронный микроскоп, который задействует в своей работе… электроны.

«Почти невидимая» паста, к сожалению или к счастью, не предназначена для того, чтобы ее есть — скорее всего, вы ничего не почувствуете, и она переварится менее чем за секунду. Однако ученые утверждают, что польза есть: чрезвычайно тонкие нити, называемые нановолокнами, могут иметь медицинское и научное применение.

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