Роспотребнадзор Москвы опроверг отравление детей в столичной школе

Управление Роспотребнадзора по городу Москве провело эпидемиологическое расследование в школе № 1512 на востоке столицы, где ранее 32 школьника обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. У детей обнаружен норовирус — острая кишечная инфекция, возбудителем которой является один из кишечных вирусов.

По итогам проверки в результатах лабораторных исследований суточной пробы питания, воды из всех кулеров, смывов с поверхностей и клинического материала у сотрудников школы норовирусы не обнаружены. Заражение детей могло произойти контактно-бытовым путем от первых заболевших.

«Основной путь передачи любой кишечной инфекции, как и норовирусной инфекции — контактно-бытовой. Норовирусы очень заразны: буквально десятка частиц вируса, оставшихся на поверхности любого предмета, достаточно для заражения человека при контакте с ними. Поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к распространению кишечной инфекции среди детей. Норовирус хорошо поддается лечению в домашних условиях и переносится в легких формах. Лечение включает в себя обильное питье, прием энтеросорбентов и соблюдение диетического питания. Традиционно, главная защита от норовирусной и других кишечных инфекций — это соблюдение правил личной гигиены», — отметила главный детский инфекционист Москвы, профессор Людмила Мазанкова.

Всем обратившимся в поликлинику детям оказали необходимую помощь амбулаторно. На данный момент все заболевшие школьники выздоровели.

Сегодня в школе возобновился образовательный процесс.