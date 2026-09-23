Собянин: новый детский сад в Отрадном принял первых воспитанников

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

Всего с 2011 года в этом районе Москвы было возведено 11 социальных объектов.

Новый детский сад в Отрадном

Фото: МАХ/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новый детский сад в Отрадном открыл свои двери для первых воспитанников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

«В Отрадном с 2011 года построили уже 11 социальных объектов. Один из них — детский сад на 250 мест в Сигнальном проезде. Он возведен в составе ЖК (жилого комплекса. — Прим. ред.) и уже принял первых воспитанников», — уточнил глава города.

В учреждении десять групп, пищевой и медицинский блоки, многофункциональные музыкальный и физкультурный залы, а также кабинет для развивающих занятий. Основное здание сада соединено теплым переходом со вторым корпусом. В последнем оборудован бассейн.

На прилегающей территории расположились физкультурно-спортивная зона и детские площадки с навесами и качелями. Игровое пространство создавалось по принципу «Играй и учись». То есть, кроме стандартных конструкций, там установлены специальные элементы, которые позволяют детям исследовать и познавать мир.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Солнцево построят новый образовательный комплекс. В него войдут: школа рассчитана на 500 учеников и детский сад — на 250 ребят.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.07
-0.03 96.59
0.22
Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 ...

Последние новости

17:44
Ночь, дроны и подземные коридоры: детали освобождения Ольховатки
17:32
«Экспресс-жилье» за несколько дней, а пожар — через полтора года: модульные дома стали ловушкой
17:26
Думал, что виноват регби: врачи нашли у мужчины неожиданную причину боли в спине
17:21
ИИ, партнеры и единое пространство: VK рассказала о будущем WorkSpace
17:12
Путин поручил объяснить россиянам разницу между цифровым рублем и безналом
17:07
Лавров и Рубио встретились в Нью-Йорке

Сейчас читают

ТОП-5 самых надежных кроссоверов в России: какие реже всего ломаются
Игорь Левитас: Несколько слов в защиту Трампа — у любого терпение лопнет
«Сэр, вы читали книгу дяди?» —Как принц Уильям принял откровения о родителях
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен