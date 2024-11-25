Под покровом ночи: почему нельзя выносить мусор в темное время суток

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Известная примета приобретает новый смысл, если знать ее корни.

Под покровом ночи: почему нельзя выносить мусор в темное время суток

Фото: 5-tv.ru

Если выносить мусор по ночам, то можно обречь себя на безденежье. Об этом в беседе с Life.ru рассказала эксперт в области рунологии и магии Инга Райская.

Она отметила, что ночью риск столкнуться с темными потусторонними силами выше. Это связано с тем, что после захода солнца совершать плохие поступки удобнее, ведь тому будет меньше свидетелей.

Райская добавила, что вынос мусора — это разрыв энергетической связи с вещами, которые принадлежали вам или вашей семье. Поэтому такое простое действие лучше совершать днем под солнечным светом, который защищает от негативных воздействий.

Чаще всего, как уверяет эксперт, отходы используют при наложении порчи на безденежье. Отсюда и пошла примета: не выносите мусор ночью — денег не будет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как цвет кошки влияет на судьбу хозяина. Люди всегда наделяли этих животных магическими свойствами. Оказывается, от цвета питомца зависит то, носителем какой функции он является. Поэтому важно понимать, с кем именно вы делите жилое пространство.

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