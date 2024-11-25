«Сразу сообщим»: Песков о назначении нового посла России в США

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 38 0

Песков: имя нового посла РФ в США станет известно после его назначения на пост

В Кремле не подтвердили информацию о кандидатуре на пост посла РФ в США

Фото: ТАСС/AP/Carolyn Kaster

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В Кремле не подтвердили информацию о кандидатуре на должность.

Кто займет должность нового посла РФ в США, станет известно после назначения дипломата на пост. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос о потенциальной кандидатуре Александра Дарчиева и отметил, что вскоре Кремль огласит указ.

«Когда будет указ о назначении, мы сразу же вам сообщим», — сказал Песков.

Бывший российский посол Анатолий Антонов закончил в Штатах свою работу 5 октября, после чего в тот же день отправился в Москву. Он занимал должность с 21 августа 2017 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров заявил о скором завершении процедуры назначения нового посла РФ в США. Министр также подчеркнул, что в случае необходимости Россия не будет препятствовать, если республиканская администрация США решит назначить нового посла.

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