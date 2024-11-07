«Обычные стадии»: Лавров заявил о скором завершении процедуры назначения нового посла РФ в США

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Лавров: оформление нового посла РФ в США скоро завершится

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Москва сообщит о том, когда это произойдет.

Процедуры по оформлению нового посла России в Соединенных Штатах скоро завершатся. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами.

«Новый посол России в США… кандидатура проходит обычные стадии оформления. Процедуры скоро будут завершены. Мы вам об этом сообщим», –сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия не будет препятствовать, если республиканская администрация США решит назначить нового посла.

Посол России в США Анатолий Антонов завершил свою работу 5 октябрь. Он в тот же день отправился в Москву.

Свою работу в США российский дипломат начал в 2017 году. До этого Антонов руководил Департаментом по вопросам безопасности и разоружения российского МИД, затем дипломат был назначен на пост заместителя министра обороны, а после — заместителя министра иностранных дел страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ не понижала уровень дипотношений с США, завершая миссию Антонова.

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