Российские средства ПВО сбили восемь баллистических ракет

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 26 0

Ликвидировано около 40 боевиков Незалежной.

Российские средства ПВО сбили восемь баллистических ракет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Российские средства ПВО сбили восемь баллистических ракет. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Помимо этого, армия России уничтожила шесть управляемых авиационных бомб JDAM, произведенных в США, а также 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, что значительно подорвало потенциал противника в области разведки и удара.

В результате скоординированных действий также была атакована военная и энергетическая инфраструктура в 138 районах Незалежной. Помимо этого бойцы РФ нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники противника.

«Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля и 155 миллиметровые гаубицы М777 производства США», — сообщили представители ведомства.

Уничтожение военной техники и численные потери личного состава значительно затрудняют выполнение задач, стоящих перед ВСУ. Это сказывается на их общей стратегической позиции в конфликте.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года с целью спасения мирного населения ДНР и ЛНР, терроризируемого киевским режимом. Начиная с 2014 года жителей упомянутых территорий жестоко убивали. Попытки решить конфликт дипломатическим путем не удались. Украина проигнорировала все предложения в свой адрес, что привело к эскалации напряженности в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вертолеты Ка-52м бьют врага в Курской области.

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