Вертолеты Ка-52м бьют врага в. Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

7 0

Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; Минобороты РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. . Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
25 нояб
«Солнцепек» накрыл огнем укрытия и схроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 нояб
Группировка войск «Юг» ВС РФ готовит котел для ВСУ в районе Курахово
24 нояб
Российские военные передали через «Народный фронт» поздравления матерям
24 нояб
Как пекут хлеб в полевых условиях для обеспечения ВС РФ в курском приграничье
24 нояб
Дарят теплоту и заботу: женщины-медики рассказали о сложностях работы в зоне СВО
23 нояб
Путин подписал закон о списании долгов участникам спецоперации
23 нояб
ВС РФ уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ на земле
23 нояб
«Солнцепек» накрыл огнем укрытия и «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 нояб
Экипаж Су-34 нанес удар по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
23 нояб
ВС РФ уничтожили американский БТР MaxxPro в ДНР
+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Вертолеты Ка-52м бьют врага в. Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
7:22
Новый вид туризма. Для путешествий с детьми создадут спецмаршруты
7:04
В Воркуте оленья упряжка едва не затоптала зрителей
6:44
Пассажиры самолета компании «Азимут» сняли свой побег с горящего борта
6:24
Администрация Трампа запланировала переговоры по Украине
6:00
«Солнцепек» накрыл огнем укрытия и схроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Вы их не увидите. Созданы самые тонкие спагетти в мире
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год