СК возбудил уголовное дело после аварии на перекрестке в Челябинске

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

В результате ДТП пострадали пять человек, включая 11-месячного ребенка.

Фото, видео: СУ СК России по Челябинской области; 5-tv.ru

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Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ПДД) водителем, который сбил пять человек на пешеходном переходе в Челябинске и оставил место происшествия. Об это в Telegram-канале сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Как указывается, днем 25 ноября водитель авто BMW X6 наехал на пешеходов на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина. В результате пострадали пять человек, включая ребенка. Их госпитализировали с различными травмами. При этом водитель с места скрылся, но его быстро задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сейчас правоохранители осматривают место ДТП, устанавливают все обстоятельства аварии, а также назначили ряд судебных экспертиз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидцы призвали наказать водителя, сбившего людей в Челябинске.

По предварительной информации, мужчина был пьян. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что будет возбуждено уголовное дело. По его словам, «автолюбитель» получит самую жесткую правовую оценку. Текслер также заверил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, а инцидент находится у него на личном контроле.

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