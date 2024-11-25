Новый сингл рэпера Саграды и группы «Соль земли» выйдет в ночь на 26 ноября

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Концерт музыкантов с новой программой пройдет 3 декабря в клубе «16 тонн».

Новый сингл рэпера Саграды и группы «Соль земли» выйдет 25 ноября в полночь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Рэпер Артем Саграда анонсировал выход новой песни группы «Саграда / Соль Земли». Сингл выйдет в ночь на 26 ноября. Анонс размещен на странице команды в соцсети «ВКонтакте».

В ролике, посвященном предстоящему релизу, показана отсылка к популярному сериалу «Острые козырьки».

Также сообщается, что уже на следующей неделе, 3 декабря, в клубе «16 тонн» Саграда и «Соль земли» представят свою новую программу «… как в последний раз». Начало концерта — в 20.00.

Специальными гостями шоу станут группа 25/17, лидер рок-группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр, автор-исполнитель Баранимир и певица MALI.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Саграда и группа 25/17 выпустили совместную композицию «Корни», посвященную преемственности поколений.

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