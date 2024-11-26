Сбил, уехал и заснул: в Челябинске водитель вылетел на островок для пешеходов

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Водитель въехал в людей на пешеходном переходе в Челябинске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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На скорости он въехал в толпу людей, снес их и скрылся с места аварии.

В Челябинске несколько раз следователи предпринимали попытки допросить пьяного водителя, который на перекрестке сбил людей и сбежал с места аварии. За ним в погоню бросились очевидцы и блокировали машину — уже на следующем светофоре.

«Жизнь меня подвела к тому, что я сел за руль, и на доли секунды мне показалось, что это просто столб. Дай бог, чтоб никто не умер», — поделился горе-водитель во время допроса.

Водителя вытащили из-за руля, пересадили в полицейский автомобиль. Пока оформлялись документы, нарушитель благополучно заснул.

Уже известно, что это — 47-летний бизнесмен, хозяин небольшой кондитерской. А вот правила он нарушает постоянно и не первый раз становится виновником ДТП. Сегодня в результате наезда пострадали пять человек, но все живы. У двоих закрытые травмы головы. И, к счастью, не получил травмы 11-месячный ребенок, с которым мама переходила дорогу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидцы призвали наказать водителя, сбившего людей в Челябинске.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что будет возбуждено уголовное дело. По его словам, «автолюбитель» получит самую жесткую правовую оценку. Текслер также заверил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, а инцидент находится у него на личном контроле.

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