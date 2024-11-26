«Ноги передавило»: пострадавшая в жутком ДТП в Ленобласти рассказала подробности

Местные жители уже не раз жаловались на компанию-перевозчика.

Число пострадавших в другой аварии, в Ленинградской области, увеличилось до 15 человек. Там рейсовый автобус влетел в фуру, которая стояла на обочине. Среди тех, кому понадобилась помощь врачей — пятеро детей и беременная женщина. Она рассказала нам о первых минутах после столкновения:

«Где-то человек девять пострадало плюс школьники были, взрослые. Одну девушку придавило лобовым стеклом сильно, там даже фуру оттягивали, чтобы стекло можно было освободить. Ей ноги передавило».

За рулем оказался водитель, приезжий из Средней Азии. Стоит добавить, что местные жители уже не раз жаловались на компанию-перевозчика, а также на плачевное состояние автобусов.

Уголовное дело и 15 пострадавших

Утром 25 ноября в Ломоносовском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с автобусом и грузовиком. По данным 5-tv.ru, авария произошла около 7:30 на Красносельском шоссе между Новосельем и Песками. В результате ДТП травмы получили 15 человек, из них 14 госпитализированы. Известно, что одному из пострадавших ампутировали ногу.

Установлена личность водителя автобуса. Это гражданин Узбекистана, проживающий в России более пяти лет. На маршруте № 181 он работает с начала 2023 года и ранее уже попадал в ДТП. Сам автобус принадлежит предприятию «Вест Сервис».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинске автомобиль вылетел на тротуар и сбил пять человек.