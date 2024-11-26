В Японии при испытании двигателя ракеты произошел пожар

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 16 0

NHK: В Японии при испытании двигателя ракеты Epsilon S произошел пожар

Пожар произошел при испытании двигателя ракеты Epsilon S в Японии

Фото: © РИА Новости

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Это уже не первый инцидент, связанный с тестированием ракет в стране.

При испытании двигателя ракеты Epsilon S на космодроме Танэгасима (префектура Кагосима, Япония) произошел пожар. Об этом сообщило национальное общественное телевидение (NHK). Отмечается, что на данный момент о жертвах и пострадавших в результате инцидента ничего неизвестно. Установленная на космодроме камера запечатлела задымление в месте ЧП.

Твердотопливная трехступенчатая ракета серии Epsilon — совместная разработка Японского аэрокосмического агентства (JAXA) и местной авиастроительной корпорации IHI. Государство применяет данные ракеты с 2013 года, с их помощью запускаются небольшие спутники. Последняя модификация носит название Epsilon S.

Летом прошлого года испытания двигателя ракеты Epsilon S также обернулись взрывом примерно через минуту после начала тестов и последовавшим расследованием, оно длилось несколько месяцев. Тогда никто не пострадал. Инцидент привел к задержке национальных космических миссий Японии и приостановке плановых запусков спутников.

Ранее 5-tv.ru писал о взрыве и пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Турции.

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