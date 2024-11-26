В списке — люди из более 30 ведомств.

На Украине пройдут массовые проверки чиновников со статусом инвалида. Об этом сообщил Минздрав страны.

Займется этим специально созданная рабочая группа с представителями силовых ведомств. Всего под проверку попадут почти 1700 человек из более чем 30 госорганов, в том числе работники налоговой, прокуратуры и таможни. Ранее на Украине раскрыли схему по покупке фальшивых свидетельств об инвалидности прокурорами одной из областей.

В то же время киевский режим старается ужесточить свою призывную компанию. Один из боевиков ВСУ в интервью Youtube-каналу прямо призвал расширить полномочия ТЦК, то есть украинских военкоматов. Он предложил разрешить применять силу в отношении уклонистов, вплоть до возможности стрелять по ним. Все это боевик обосновал якобы беззащитностью ТЦК перед недовольными гражданами.

Мобилизацию на Украине ужесточили еще весной. Призывников начали искать повсюду. Сотрудники ТЦК не раз устраивали рейды на концертах, в торговых центрах, ресторанах и прочих местах скопления людей.