Помощь по ОМС стала еще доступнее для онкопациентов из разных регионов

На фоне развития медицинского туризма внутри России лечение онкозаболеваний по по полису обязательного медстрахования с применением самых современных методов радиотерапии стало еще доступнее.

Как рассказала «Известиям» одна из пациенток Наталья Гермаш, она приехала из Краснодарского края в Клинику высоких технологий «Белоостров» в Ленобласти, чтобы пройти хирургическое лечение. Дома ей диагностировали анапластическую астроцитому левой лобной доли — это агрессивная опухоль третьей степени злокачественности, которая не имеет четких границ, отличается быстрым развитием и активно прорастает в прилежащие мозговые ткани.

«Когда мне поставили диагноз в родном Краснодарском крае, мы вместе с близкими стали искать врача, который сможет провести эту сложную операцию и удалить опухоль. Павел Владимирович Красношлык (заведующий нейрохирургическим отделением клиники, к. м. н. — Ред.) — лучший врач, первый после бога», — отметила женщина.

По ее словам, в клинике «Белоостров» отличные условия, «замечательное отношение персонала» и высокий профессионализм сотрудников. Она также отметила, что после успешно проведенной в конце сентября операции приехала в онкоцентр для прохождения курса химиотерапии по ОМС.

«При поступлении в клинику пациентке была проведения операция по удалению опухоли лобной доли — это сложная операция с учетом локации и характера новообразования. Раньше за хирургическое лечение такой опухоли могли бы взяться только в нескольких, самых крупных федеральных медицинских учреждениях, а сейчас это возможно и у нас, в клинике „Белоостров“, где пациенты с грозными онкозаболеваниями могут получить необходимую помощь не только по ДМС или платно, но и в рамках выделенных объемов медицинской помощи по ОМС», — отметил Красношлык.

После операции Гермаш было показано проведение курса химиолучевой терапии, которая является одним из основных современных методов лечения в онкологии и часто применяется как часть комплексной терапии.

«Комбинированное лечение, включающее хирургическое вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию, способствует повышению эффективности борьбы с опухолями. Каждый из этих методов дополняет друг друга, создавая синергию, которая усиливает общий эффект терапии», — рассказал заведующий отделением радиотерапии клиники, к. м. н. Данил Гоголин, уточнив, что современные технологии в области лучевой терапии значительно повышают точность и безопасность лечения заболеваний онкологического профиля.

Радиотерапия помогает уменьшить количество активно делящихся раковых клеток, а в ряде случаев и добиться полного их уничтожения путем целенаправленного облучения. Это позволяет снизить риск рецидива, улучшить качество и увеличить продолжительность жизни пациента.

Отделение радиотерапии в клинике «Белоостров» оснащено по передовым мировым стандартам: здесь есть оборудование экспертного класса для топометрической и дозиметрической подготовки (на аппаратах КТ и МРТ) к лучевой терапии, линейные ускорители для проведения дистанционной лучевой терапии последнего поколения, а также аппарат близкофокусной рентгенотерапии. Это позволяет выполнять высокоточную (прецизионную) лучевую терапию широкого спектра онкологических и неонкологических заболеваний.

По словам заместителя главного врача клиники по онкологии-радиологии, д. м. н. Павла Румянцева, уникальность онкоцентра состоит в том, что он интегрирован в многопрофильную клинику мирового уровня, которая создана на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Здесь пациенты могут получить всю необходимую помощь и пройти высокотехнологичное хирургическое лечение и весь курс противоопухолевой терапии.

Он также отметил, что это могут сделать не только жители Ленобласти, но и других регионов страны. Ключевое внимание в клинике уделяется медицинской безопасности пациента. Здесь сделано всё для того, чтобы вне зависимости от сложности случая обеспечить максимальную доступность самых современных методов лечения в безопасных для пациента и комфортных условиях.