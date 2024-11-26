Сначала набросился бык? Появилась версия о смерти школьницы в загоне со свиньями

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 53 0

Погибшую в загоне со свиньями девушку мог ударить бык

Следователи раскрыли причину гибели 17-летней девушки в загоне со свиньями

Фото: Прокуратура Красноярского края

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По версии следствия, девушка потеряла много крови после повреждения бедренной артерии.

На 17-летнюю школьницу, которую загрызли свиньи в селе Ушанка Ужурского района, сначала напал бык. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, девушка зашла в загон, чтобы покормить животных. В закрытых стойлах находились быки и свиньи. Вероятно, животные вышли в коридор пристройки, и один из быков ударил школьницу по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого на нее набросились свиньи, покусав тело.

От полученных травм девушка скончалась на месте. По предварительным данным, смерть наступила по причине острой кровопотери в результате повреждения бедренной артерии.

Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следствием выполняются действия, направленные на установление всех причин, повлекших за собой гибель школьницы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США бык затоптал 17-летнего чемпиона по родео среди юниоров Уокера Смита из штата Флорида.

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