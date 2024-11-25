В США бык затоптал 17-летнего чемпиона по родео

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

People: В США 17-летнего чемпиона по родео Смита парализовало после атаки быка

Бык затоптал 17-летнего чемпиона по родео

Фото: www.globallookpress.com/Guenther Schwermer

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По словам отца, молодой ковбой перенес серию микроинсультов после несчастного случая. Он госпитализирован и подключен к ИВЛ.

В США бык затоптал 17-летнего чемпиона по родео среди юниоров Уокера Смита из штата Флорида. Как сообщается в материале People, это произошло во время очередной тренировки в городе Таллахасси. Бык сбросил парня, а затем ударил его копытами в грудь. Отец пострадавшего Дэниел Смит рассказал в соцсетях о госпитализации. По его словам, 21 ноября молодому ковбою провели операцию, и сейчас он чувствует себя лучше.

Смит-старший отметил, что после несчастного случая у его сына случился коллапс обоих легких, он также перенес серию микроинсультов. Уокер остается под наблюдением невролога в Региональном медицинском центре Холмса в Мельбурне, штат Флорида. Он парализован, не может двигать ногами и руками, и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Попытка отключить юношу от аппарата не увенчалась успехом. Дэниел подчеркнул, что у его семьи много вопросов по поводу происшествия

«Сначала нам позвонили и сказали, что бык пнул его в грудь, и его собираются осмотреть врачи скорой помощи. Немногим позже мне снова позвонили и сообщили, что его жизнь в опасности», — рассказала журналистам WCTV мать пострадавшего Сабрина Смит.

Уокер — талантливый наездник, он пошел по стопам отца, отдавшего родео 20 лет своей жизни. Юноша взобрался на своего первого миниатюрного быка в 12 лет, в 2022-м выиграл чемпионат штата. У ковбоя есть 26-летний брат и 13-летняя сестра с диагностированным аутизмом. Смит любит охотиться и рыбачить со старшим братом. Он также участвует в специальных выступлениях, чтобы поддержать людей с расстройствами аутистического спектра — выигрыши передаются в благотворительную организацию.

Родители надеются, что освещение их беды в прессе поможет Уокеру быстрее восстановиться, для лечения мальчика открыт сбор средств.

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