Сына звезды «Улиц разбитых фонарей» обвинили в домогательствах к своему ребенку
Экс-супруга Половцева-младшего обратилась в полицию.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На сына звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Половцева — музыканта Степана Половцева — заявила в полицию его экс-супруга. Она обвинила мужчину в домогательствах к их общему сыну Эрику, передает источник 5-tv.ru.
Шакирова Дарья заявила о том, что в 2023 году, когда сыну было 3,5 года, он уехал на выходные к отцу, а вернувшись от него дал понять матери, что папа якобы трогал его за интимные места. Степан на это заявил, что он просто пытался подмыть малыша.
После этого Дарья разрешала видится отцу с сыном только в ее присутствии. Так, в ноябре 2023 года Половцев подал иск в суд о пересмотре порядка общения с Эриком. На данный момент мальчику назначена психологическая экспертиза.
«Ребенок его боится. Он не хочет с ним общаться», — подчеркнула Дарья.
Сам Степан Половцев считает, что таким способом бывшая супруга пытается выиграть суд. Из-за своей обиды она всячески хочет оградить его общение с сыном.
Видео: 5-tv.ru
«Суть конфликта в том, что у нас был тяжелый развод. Я уже был вынужден подать на Дарью в суд для определения порядка общения с ребенком, потому что она прекратила наше общение самовольно в какой-то момент. Сейчас в отношении Дарьи возбуждено исполнительное производство», — рассказал 5-tv.ru Степан.
Отец ребенка утверждает, что экс-супруга ищет любые рычаги давления, потому что проигрывает суд. Степан вспомнил, как Дарья потеряла ребенка в другом городе и тоже попыталась обвинить во всем сына артиста.
«Я сейчас подал в суд, чтобы с ним вообще общаться. Мы когда развелись, первое, что сделала Дарья, так это исчезла с ним в непонятном направлении», — добавил Половцев.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит обвинили во втором изнасиловании.
86%
1.21 108.87
1.44
Нашли ошибку?