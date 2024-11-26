Сына звезды «Улиц разбитых фонарей» обвинили в домогательствах к своему ребенку

На сына звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Половцева — музыканта Степана Половцева — заявила в полицию его экс-супруга. Она обвинила мужчину в домогательствах к их общему сыну Эрику, передает источник 5-tv.ru.

Шакирова Дарья заявила о том, что в 2023 году, когда сыну было 3,5 года, он уехал на выходные к отцу, а вернувшись от него дал понять матери, что папа якобы трогал его за интимные места. Степан на это заявил, что он просто пытался подмыть малыша.

После этого Дарья разрешала видится отцу с сыном только в ее присутствии. Так, в ноябре 2023 года Половцев подал иск в суд о пересмотре порядка общения с Эриком. На данный момент мальчику назначена психологическая экспертиза.

«Ребенок его боится. Он не хочет с ним общаться», — подчеркнула Дарья.

Сам Степан Половцев считает, что таким способом бывшая супруга пытается выиграть суд. Из-за своей обиды она всячески хочет оградить его общение с сыном.

Видео: 5-tv.ru

«Суть конфликта в том, что у нас был тяжелый развод. Я уже был вынужден подать на Дарью в суд для определения порядка общения с ребенком, потому что она прекратила наше общение самовольно в какой-то момент. Сейчас в отношении Дарьи возбуждено исполнительное производство», — рассказал 5-tv.ru Степан.

Отец ребенка утверждает, что экс-супруга ищет любые рычаги давления, потому что проигрывает суд. Степан вспомнил, как Дарья потеряла ребенка в другом городе и тоже попыталась обвинить во всем сына артиста.

«Я сейчас подал в суд, чтобы с ним вообще общаться. Мы когда развелись, первое, что сделала Дарья, так это исчезла с ним в непонятном направлении», — добавил Половцев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит обвинили во втором изнасиловании.