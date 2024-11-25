«Изменили руководящие принципы»: США дали ВСУ указания по целям для ATACMS

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Кирби: США дали Украине указания по выбору целей для ударов ATACMS по России

«Изменили руководящие принципы»: США дали ВСУ указания по целям для ATACMS

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Джон Кирби впервые официально подтвердил, что Штаты сняли ограничения на удары вглубь России этими ракетами.

Администрация США предоставила ВСУ новые указания по выбору целей для ударов тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом сообщил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома. По его словам, это решение знаменует собой «значительный шаг в поддержке Украины».

Он подчеркнул, что Украина может использовать ATACMS «для самообороны в случае крайней необходимости». По его словам, США уточнили ВСУ, по каким конкретно целям можно наносить удары американскими ракетами.

«Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей», — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября в видеообращении сообщил о том, что российская армия нанесла удар по промышленному объекту Украины одной из новейших ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник». Это стало ответом на применение по российской территории американских дальнобойных ракет ATACMS и британских крылатых Storm Shadow.

Путин подчеркнул, что «Орешник» способен поражать цели со скоростью до десяти махов — около двух-трех километров в секунду. Систем противовоздушной обороны, способных противодействовать подобному оружию, на сегодня в мире нет, отметил глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты рассказали о последствиях удара ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области.

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