«Покормить его надо»: пьяная россиянка избила детей и отнесла их в магазин

Что с малышами и где горе-мама?

Жительница Таганрога Ростовской области оставила полугодовалых детей-близнецов возле местного магазина. Причем, как сообщил источник 5-tv.ru, мать малышей стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) как плохой родитель.

Собеседник рассказал, что 35-летняя Наталья уже на протяжении недели отмечает свой день рождения с сожителем, который ранее был неоднократно судим и не имеет постоянного места работы. Женщина принесла в переносках детей и оставила их возле входа одного из магазинов города.

Сотрудники магазина проверили переноски и нашли в них двух мальчиков со следами побоев. Один ребенок был к тому моменту уже мертв, причем довольно давно, а второй едва дышал. Персонал вызвал медиков.

Согласно оказавшимся в распоряжении 5-tv.ru кадрам, в какой-то момент возле детей оказался мужчина. Он понял, что один из мальчиков мертв. При этом мужчина разговаривал с матерью малышей, которая в этот момент стояла возле переносок и в ответ что-то «рявкала». Немного поплакав, женщина заплетающейся походкой направилась на выход.

Прибывшие на место врачи, рассказал источник, зафиксировали у погибшего мальчика Марка множественные ушибы и ссадины. Они установили, что ребенка били по голове до сотрясения. Выжившего малыша Ярослава в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Вместе с тем врачи выявили у него сильный бронхит.

Пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области сообщает в Telegram-канале, что произошло все в воскресенье, 24 ноября. Горе-мать, отнесшая детей в магазин, находилась в пьяном состоянии. Она причинила детям телесные повреждения сыновьям, затем положила их в переноски и отнесла в магазин. Фото, видео: Telegram/Ростовский Следком/SU_SKR161;5-tv.ru

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин гибели мальчика. Правоохранители задержали женщину. Возбуждено уголовное дело, подозреваемую могут заключить под стражу по просьбе следствия. Стоит отметить, что причастность к преступлению она не признала, а вместе с тем не стала раскаиваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Ивантеевки бросила новорожденную дочь в туалете. После этого она попыталась скрыть от врачей факт родов. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», ей грозит до четырех лет лишения свободы.