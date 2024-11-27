«У меня есть право быть любым»: Родригез раскрыл причину нервных срывов

Артист с годами, сознало что может позволить себе испытывать разные эмоции.

Певец Тимур Родригез не приемлет в людях хамство и непрофессионализм. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru после эфира шоу «Посиделки на Дорожном радио».

«Хамство и непрофессионализм. И, мне кажется, что самое страшное, когда хамство, непрофессионализм встречаются в один момент времени. И еще человек, который проявляет эти вещи, обвиняет тебя в том, что ты непрофессионален или как-то там грубо разговариваешь», — ответил артист на вопрос о том, что его раздражает в людях.

По прошествии лет звезда стал понимать, что испытывать разные эмоции — это нормально. Он осознал, что выражение своих чувств — это естественная часть человеческой природы, и те моменты, когда эмоции берут верх, могут быть вполне оправданными. Потому Тимур считает нормальным нагрубить в ответ на хамство в свой адрес.

«Я в какой-то момерт понял, что у меня есть право проявлять свои эмоции. У меня есть право быть любым. Я человек и я вот такой. Я бываю разным», — подметил певец.

Родригез также порассуждал на тему того, что очень многое зависит от восприятия и то, что плохо для одного, может быть замечательным для другого, и наоборот. Это создает индивидуальную палитру эмоций, где каждый имеет право на свое мнение.

Тимур привел в качестве примера вышеупомянутой проблемы то, что длинные рассуждения на грамотном русском языке в последнее десятилетие стали называть «душными», однако, по его мнению, это проблемы только тех, кто так считает, ведь ему нравится излагать мысли в таком ключе и меняться ради кого-то он не планирует.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бородина обратилась за советом к экс-супруге бойфренда.