«Лучше достойно прожить»: герой СВО Дугин рассказал о службе в морской пехоте

Военнослужащий получил ранение, когда эвакуировал пострадавших сослуживцев с поля боя.

Морские пехотинцы никогда не бросают в беде своих сослуживцев. Об этом герой СВО Алексей Дугин рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Свой боевой опыт я начинал с Чечни. Потом контракт закончился и я решил с карьерой (военного — Прим.ред.) завязать, а тут заново позвали, мобилизовали. Принимал участие на Запорожском и Херсонском направлениях, а сейчас нахожусь на реабилитации», — поделился военнослужащий.

Дугина призвали на службу в подразделения морской пехоты. Об этом военный, по его собственным словам, ни разу не пожалел.

Первое ранение он получил в феврале 2023 года, тогда Дугина ранили в плечо минометным обстрелом. Второе ранение — в октябре текущего года. Он помогал эвакуировать раненых сослуживцев.

«Взаимопомощь в первую очередь, своих никогда не оставляем в беде. Всегда способствуем, помогаем, чем можем», — рассказал Дугин о главных принципах морских пехотинцев.

По его словам, современная российская армия очень сильно улучшилась по сравнению с временами чеченской войны.

«Сейчас облегченные бронежилеты, каски усовершенствованные, легкие», — поделился Дугин, отметив, что порядок в российской армии был всегда.

В завершение Дугин заявил, что если «Родина-мать позвала, то надо защищать идти».м

«Мы живем один раз на белом свете, так лучше уже достойно ее (жизнь — Прим.ред.) прожить», — отметил военнослужащий.

Дугин является героем СВО. Он награжден «Орденом Мужества», «Медалью Жукова» и другими почетными государственными наградами.

Он также поздравил всех сослуживцев с профессиональным праздником. Ежегодно 27 ноября отмечается День морской пехоты России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области.