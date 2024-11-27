США могут подтолкнуть Украину к переговорам с РФ в течение нескольких месяцев

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

WP: США могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией

США могут подтолкнуть Украину к переговорам с РФ в течение нескольких месяцев

Фото: © РИА Новости/Максим Гучек

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Тема звучит все чаще и все громче.

Украину в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть к переговорам с Россией для завершения конфликта и территориальных уступок. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на информированные источники.

«Многие официальные лица в США признают, что в течение нескольких месяцев Украину могут подтолкнуть к переговорам с Россией о прекращении войны и заставить отказаться от территории», — говорится в статье.

Отмечается, что возможность подтолкнуть Киев к переговорам стали обсуждать в Белом доме в конце октября, но окончательное решение было принято после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Также сообщается, что подобного взгляда на завершение украинского конфликта все больше придерживаются и европейские союзники Киева. Если раньше тема мирных переговоров в Евросоюзе считалась «запретной», то сейчас начинает преобладать позиция «тихого признания» предстоящих территориальных уступок.

Депутат Верховной рады Анна Скороход в недавнем интервью украинской телеведущей Лане Шевчук признала, что Украине не удастся вернуться к границам 1991 года военным путем. Такой вывод она сделала после беседы с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Скороход, отбить освобожденные российской армией территории — это «на грани невозможного», тем более что в стране становится все меньше добровольцев, и воевать против РФ отправляют насильно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском Госдепе пообещали поддержать президента* Украины Владимира Зеленского, если он захочет вступить в мирные переговоры с Россией.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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