США поддержат президента* Украины Владимира Зеленского, если он захочет вступить в мирные переговоры с Россией. Об этом сообщил Госдеп.

«Если Зеленский решит, что хочет вступить в переговоры с Россией, мы его, безусловно, поддержим», — сказал в ходе брифинга представитель Госдепа Мэтью Миллер.

В заявлении Госдепа отмечается, что Вашингтон не намерен навязывать Зеленскому сроки вступления в диалог с российской стороной.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Следует отметить, что Киев отказывается от переговоров с марта 2022 года, последняя встреча представителей стран состоялась в Стамбуле. Закон, запрещающий Зеленскому переговоры с Путиным, был принят в октябре 2022-го.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.