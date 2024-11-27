Обязательные проверки: в РФ усилят контроль за продажей товаров на маркетплейсах

Планируется ввести так называемые стандарты саморегулирования интернет-торговли.

В России повысят контроль за продажей товаров на маркетплейсах. Об усилении мер говорится в ответе Минпромторга главе «Общественной потребительской инициативы» Олегу Павлову. Как сообщается в материале «Известий», Павлов обращался в ведомство с просьбой обратить внимание на большое количество продаж контрафакта в сети, отсутствие важных данных на товарах, таких как срок годности и страна-производитель, а также другие нарушения.

В своем ответе представители Минпромторга указали, что еще 25 сентября на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одним их предметов обсуждения стала проблема маркетплейсов. По итогам был принят ряд решений, в том числе относительно привлечения интернет-магазинов к контролю за поставщиками и товарами.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) получила рекомендации о включении в стандарты саморегулирования обязательных проверок продавцов на наличие регистрации в Государственную информационную систему мониторинга оборота товаров (ГИС МТ), соблюдение требований к маркировке специальными средствами идентификации и передаче информации в ГИС МТ.

Рассматривается также поиск путей для интеграции между информационными системами маркетплейсов и госсистемой мониторинга оборота товаров. Комиссия намерена обязать интернет-магазины самостоятельно принимать меры, исключающие вероятность продажи немаркированных товаров.

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