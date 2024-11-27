«Уникальная страна»: России принадлежит более 50% ледоколов в мире

Об этом заявил глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Россия владеет 50% ледоколов по всему миру. Об этом сообщил глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на Конгрессе молодых ученых.

«Мы — единственная страна, которой принадлежит более 50% ледоколов в мире и которая имеет атомный ледокольный флот», — указал ученый.

Также Михаил Ковальчук добавил: чтобы сделать эти ледоколы, нужно иметь за спиной много десятилетий накопленного опыта.

«Мы в этом смысле являемся уникальной страной, которая создала арктический материал», — отметил он.

Глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук ранее возглавил научно-экспертный совет Морской коллегии РФ. Председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев утвердил положение о научно-экспертном совете Морской коллегии и его состав. Туда вошли более 50 представителей научно-исследовательских учреждений, министерств и ведомств, образовательных организаций, предприятий, задействованных в морской сфере.

Ранее 5-tv.ru писал, Ковальчук заявил об обязанности Запада платить РФ за очистку воздуха на Земле.