Диваны целы: как уберечь мебель от кошачьих когтей

Как выяснилось, есть несколько простых способов.

Чтобы кошка привыкла драть когти на специальном приспособлении, нужно правильно подобрать когтеточку. Об этом написало агентство URA.RU.

Привычка точить когти заложена в кошках природой. Это занятие необходимо по нескольким причинам: сохранять остроту когтей, помечать территорию, размять мышцы лап и спины, а также снять стресс.

Чтобы уберечь мебель от когтей питомца, можно «обезвредить само оружие». Один из способов — это стрижка когтей. Она проводится раз в две недели. Маникюр животному можно сделать самостоятельно, либо обратиться к ветерану или грумеру. Также существуют специальные силиконовые накладки на когти кошки. Но в этом случае нужно следить, удобно ли питомцу. Если животное принимает такой аксессуар, то приготовьтесь раз в четыре-шесть недель менять накладки, так как когти у кошки отрастают.

Если вы предпочтете когтеточку, то обратите внимание на особенности вашего животного. Нужно понимать, в каком положении питомец дерется когтями. Если стоя на задних лапах, то приспособление должно быть вертикальным. Если кошка «боксирует» лежа на боку, то и когтеточка должна быть горизонтальной. Важна устойчивость, чтобы питомец не боялся ее уронить. Лучше выбирать натуральные материалы: дерево или сизаль.

Чтобы приучить животное к новому приспособлению, можно попрыскать на когтеточку кошачьей мятой или другим привлекавшим внимание любимца спреем. А места, которые питомец предпочитает портить, наоборот, обработать чем-то, что отталкивает кошек. Можно также поиграть с животным рядом с когтеточкой. Используйте лазер или игрушку на удочке. Когда кошка начнет взаимодействовать с новым приспособлением, похвалите ее.

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