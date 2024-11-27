Диваны целы: как уберечь мебель от кошачьих когтей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Кошку можно приучить к когтеточке при помощи игры

Диваны целы: как уберечь мебель от кошачьих когтей

Фото: 5-tv.ru

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Как выяснилось, есть несколько простых способов.

Чтобы кошка привыкла драть когти на специальном приспособлении, нужно правильно подобрать когтеточку. Об этом написало агентство URA.RU.

Привычка точить когти заложена в кошках природой. Это занятие необходимо по нескольким причинам: сохранять остроту когтей, помечать территорию, размять мышцы лап и спины, а также снять стресс.

Чтобы уберечь мебель от когтей питомца, можно «обезвредить само оружие». Один из способов — это стрижка когтей. Она проводится раз в две недели. Маникюр животному можно сделать самостоятельно, либо обратиться к ветерану или грумеру. Также существуют специальные силиконовые накладки на когти кошки. Но в этом случае нужно следить, удобно ли питомцу. Если животное принимает такой аксессуар, то приготовьтесь раз в четыре-шесть недель менять накладки, так как когти у кошки отрастают.

Если вы предпочтете когтеточку, то обратите внимание на особенности вашего животного. Нужно понимать, в каком положении питомец дерется когтями. Если стоя на задних лапах, то приспособление должно быть вертикальным. Если кошка «боксирует» лежа на боку, то и когтеточка должна быть горизонтальной. Важна устойчивость, чтобы питомец не боялся ее уронить. Лучше выбирать натуральные материалы: дерево или сизаль.

Чтобы приучить животное к новому приспособлению, можно попрыскать на когтеточку кошачьей мятой или другим привлекавшим внимание любимца спреем. А места, которые питомец предпочитает портить, наоборот, обработать чем-то, что отталкивает кошек. Можно также поиграть с животным рядом с когтеточкой. Используйте лазер или игрушку на удочке. Когда кошка начнет взаимодействовать с новым приспособлением, похвалите ее.

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