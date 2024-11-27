«Можем обратить в пепел»: в чем секрет успеха России в атомно-космическом проекте

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 40 0

Михаил Ковальчук рассказал об успехе России в атомно-космическом проекте

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев;5-tv.ru

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Россия научилась создавать материалы, которые «работают».

Есть масса причин, по которым Россия добилась успеха в атомно-космическом проекте, но главная — страна научилась создавать материалы, которые работают. Об этом заявил глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на Конгрессе молодых ученых.

По его словам, эти материалы проявили себя в диких экстремальных условиях, при радиационной нагрузке в реакторе, при сверхнизких температурах в космосе, а также при больших давлениях изнутри в космосе и снаружи в подводной лодке.

«То есть материалы, которые работают в экстремальных условиях, обеспечивают наш успех и лидерство в атомно-космическом проекте. А атомно-космический проект определил наш суверенитет сегодня. Мы одна из немногих, можно сказать, почти единственная суверенная страна, потому что только мы можем „обратить Америку в ядерный пепел“, как они сами пишут. И в этом смысле мы имеем охранную грамоту», — заключил Михаил Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия владеет 50% ледоколов по всему миру. По словам Михаила Ковальчука, чтобы сделать эти ледоколы, нужно иметь за спиной много десятилетий накопленного опыта.

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