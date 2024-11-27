Военный суд отклонил апелляционную жалобу экс-адвоката Эльмана Пашаева

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 21 0

Подсудимый останется под арестом до середины января.

Суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Эльмана Пашаева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Второй западный окружной военный суд отклонил апелляционную жалобу Эльмана Пашаева, а также признал законным продление срока его ареста до середины января по делу о мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Постановление Московского гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья Василий Сай.

Ранее суд принял решение о продлении срока содержания Эльмана Пашаева под стражей до 15 января. В апелляции адвокат подсудимого ходатайствовал о смягчении меры пресечения на домашний арест с установлением запрета определенных действий. Адвокат утверждал, что Пашаев «характеризуется весьма положительно» и не намерен скрываться от следственных органов.

О задержании бывшего адвоката стало известно 17 сентября. По данным следствия, Пашаев в феврале 2024 года встречался с Алексеем Блиновским. Тогда он еще в статусе адвоката за денежное вознаграждение пообещал ему и его супруге Елене освобождение от уголовного преследования.

В итоге он получил от Блиновского деньги. Кодекс профессионального этики адвоката запрещает обещать клиентам гарантии и положительный результат. При этом попытки использовать связи или передачу денежных средств — караются законом, уточняла адвокат Елена Сенина.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. На данный момент блогер находится в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наказание ждет Пашаева, Блиновскую и Шабутдинова.

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