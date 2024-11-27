Семь тысяч участников из 60 стран: в Сириусе стартовал Конгресс молодых ученых

Федеральную территорию «Сириус» сейчас можно смело назвать мировой научной столицей. Сегодня там стартовал IV Конгресс молодых ученых.

В форуме принимают участие представители почти 60 стран. И все они совершили настоящий научный прорыв. О разработках, которые опережают время, рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

В Сириусе собрались не просто молодые ученые, а мечтатели. Они прямо здесь обсуждают позитивные сценарии будущего: как осваивать космос, как сделать медицину персонализированной и какие варианты использования искусственного интеллекта в повседневной жизни существуют.

Эйнштейну было 26, когда он опубликовал свои работы. Дарвину — 29. А Юре Мельникову — всего 14 лет. Юра придумал, как бороться с вездесущим пластиковым мусором — его съедят «белые личинки».

«Мы будем это масштабировать в форматах морских контейнеров, в форматах целых комнат, в которые можно забросить пластик и забросить этих личинок, забыть про них на месяц — и пластика нет», — рассказывает Юрий Мельников.

Вопросы на Конгрессе — самые актуальные. Они только звучат сложно. По факту — касаются каждого.

Генная терапия и высокотехнологичные лекарства — на переднем крае науки. Эта одна из самых обсуждаемых тем в мире. Поэтому в зале свободных мест нет.

Генная терапия уже активно применяется на практике. Есть разные варианты. Например, починить «сломанный» участок ДНК. Или заместить поврежденный ген здоровой копией, для этого нужно доставить ее в организм. Появился особый вид лекарств — высокотехнологичные препараты. Лечить можно целый спектр заболеваний.

«На сегодняшний день препараты, которые выходят или разрабатываются в рамках биотехнологий, — это такие заболевания как онкологические, редкие, орфанные, генетические наследуемые заболевания. Но, в принципе, я полагаю, что классические заболевания, скажем так, массовые, социально значимые заболевания тоже рано или поздно будут реципиентами таких препаратов», — рассказывает заместитель декана ФФМ МГУ имени Ломоносова по науке, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член президиума РАСН Мария Воронцова.

Биомедицина совершила настоящий прорыв в последние годы. А это значит, что лечение пациента становится индивидуальным. Что важно — сохранить кадры. Начинают уже со студенческой скамьи, чтобы ребята оставались в профессии. Для них в МГУ придумали карьерный компас.

«У нас есть несколько операторов, мы их назвали карьерные советники. Кроме того, что они через чат-бот в Telegram доносят до студентов информацию о предстоящих дополнительных семинарах, лекциях, экскурсиях. Они не просто кидают и надеются на то, что студенты это увидят. Они еще видят обратную связь», — отмечает Воронцова.

По сути, здесь в «Сириусе» — презентация проектов будущего. Например, квантового компьютера.

«Мы вот хотим, чтобы у нас все литиевые батареи гораздо дольше работали, телефоны как можно медленнее садились и так далее, и здесь квантовый компьютер поможет. И это задачи логистики, чтобы меньше были пробки, чтобы нам быстрее довозили товары», — объясняет руководитель группы компании «Росатом — квантовые технологии» Дмитрий Чермошенцев.

Уровень российской науки позволяет создавать сверхпрочные и при этом легкие материалы, которых в мире до этого не знали. Это активно развивают в Научно-исследовательском центре «Курчатовский институт».

«Освоение северного морского пути — это важнейшая сегодня стратегическая задача развития страны. И вот там установлена первая наша морская ледостойкая стационарная платформа „Приразломная“. Вот там 70 с лишним тысяч тонн материалов специальных арктических стали, которые разработаны в нашем подразделении на базе „Прометея“ в Петербурге», — подчеркивает президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

На конгресс приехали семь тысяч молодых ученых из 60 стран. Коллаборация ученых из разных государств дает фантастические результаты. Казалось бы, старый «Запорожец» 1968 года. Но из него российские и аргентинские инженеры сделали наш аналог Tesla.

«Вот само гибридное устройство, оно дает дополнительную энергию. На 50% больше энергии в течение нескольких секунд. Сейчас оно управляется вручную, при нажатии кнопки», — показывает профессор Центра энергетических технологий Сколтеха Федерико Ибаниес.

Самое главное, все это — наши разработки, которые не зависят от импорта. А идей у этих молодых ученых хватит для того, чтобы совершить научный прорыв