Патрушев ознакомился с реализацией образовательного проекта в Башкортостане

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Сейчас в регионе строят геномный центр, который будет готовить специалистов в самых востребованных сферах.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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В ходе рабочей поездки в Республику Башкортостан вице-премьер России Дмитрий Патрушев ознакомился с реализацией проекта «Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня».

В проект входят три ведущих ВУЗа российского субъекта: Башкирский государственный медицинский университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфимский университет науки и технологий.

Проект уфимского кампуса — это студенческое пространство с жилыми помещениями на четыре тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также доступны для всех жителей и гостей Уфы. Масштабный 1Q-парк, площадью более 35 тысяч квадратных метров, был открыт в феврале 2024 года.

Реализация проекта, который поручил воплотить в жизнь президент России Владимир Путин еще в 2021 году, продолжается. На очереди в Башкортостане — строительство геномного центра, который будет готовить не только генетиков, но и специалистов в области информационных технологий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ковальчук возглавит Научно-экспертный совет при Морской коллегии.

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