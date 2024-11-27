Патрушев ознакомился с реализацией образовательного проекта в Башкортостане

В ходе рабочей поездки в Республику Башкортостан вице-премьер России Дмитрий Патрушев ознакомился с реализацией проекта «Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня».

В проект входят три ведущих ВУЗа российского субъекта: Башкирский государственный медицинский университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфимский университет науки и технологий.

Проект уфимского кампуса — это студенческое пространство с жилыми помещениями на четыре тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также доступны для всех жителей и гостей Уфы. Масштабный 1Q-парк, площадью более 35 тысяч квадратных метров, был открыт в феврале 2024 года.

Реализация проекта, который поручил воплотить в жизнь президент России Владимир Путин еще в 2021 году, продолжается. На очереди в Башкортостане — строительство геномного центра, который будет готовить не только генетиков, но и специалистов в области информационных технологий.

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