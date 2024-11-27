Создание научного консорциума является основой для будущих технологий. Об этом президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил во время сессии «Новые материалы и химия: важнейшая составляющая обеспечения технологического лидерства России» в рамках IV Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус».

«Фактически мы сегодня, подписывая формирование этой сети, должны отчетливо, опираясь на опыт прошедших лет, понимать, что это фундамент будущих мощнейших технологий», — сказал он.

Консорциум представляет собой объединение из отдельных людей с их разработками в общую масштабную работающую базу.

Кроме того, Ковальчук охарактеризовал это событие как значимое и ключевое для развития научной сферы. Он подчеркнул, что Россия должна занять ведущие позиции в данной области, указывая на необходимость усиления исследований и инновационных разработок. По его мнению, только так страна сможет стать мировым лидером и внести серьезный вклад в прогресс в этой важной сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Сириусе стартовал Конгресс молодых ученых.