Собянин и Голикова открыли крупнейший в России центр женского здоровья

Медицинское учреждение работает по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи.

Открыт новый Центр женского здоровья на Перервинском бульваре в столице России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Это медицинское учреждение будет не просто крупнейшим в стране, но также станет важным акцентом на внимательное и заботливое отношение к каждой женщине, ведь оно работает по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи. Приоритетом прогрессивного направление является оказание качественной помощи в разных областях в одном месте и краткие сроки.

Новый медицинский комплекс оснащен современными технологиями, включая передовые маммографы и аппараты УЗИ, которые обеспечат высокую точность диагностики и комфортабельное обслуживание.

Здесь предусмотрели возможность приема дежурных врачей без записи — это особенно полезно для женщин, нуждающихся в экстренной помощи. Кроме того, акушеры-гинекологи, терапевты и психологи будут готовы помочь на всех этапах женского здоровья.

Важным дополнением станет дневной стационар, школа для будущих мам и кабинеты функциональной диагностики, где каждый сможет найти поддержку и знания, необходимые для родительства. Специально подготовленные зоны ожидания и комнаты для матери с ребенком сделают каждое посещение более комфортным.

Преимущества нового центра заключаются не только в современном оборудовании, но и в активном взаимодействии с ресурсами ГКБ № 15 имени Филатова. Это откроет новые возможности для комплексного обследования и обсуждения сложных медицинских вопросов, обеспечивая доступ ко всем необходимым услугам в одном месте.

«В лечении будут задействованы и ресурсы ГКБ № 15 им. Филатова. Это позволит оперативно проводить полный спектр обследований и консилиумы по сложным случаям», — сообщил мэр Москвы.

Тесная интеграция центров женского здоровья с клиниками и родильными домами обеспечит быстрое оказание помощи — от первичных консультаций до сложных медицинских процедур. Такой подход позволит создать непрерывный цикл заботы о здоровье, где каждая женщина почувствует внимание и поддержку.

«Центры женского здоровья максимально интегрированы в клиники, за которыми они закреплены. Они будут работать напрямую с родильным домом и гинекологическим отделением больницы», — отметил Собянин.

В дополнение к этому, в декабре запланировано открытие еще одного центра женского здоровья при ГКБ № 67 на улице Саляма Адиля. Это событие символизирует важный шаг в направлении обеспечения женщин доступной и качественной акушерско-гинекологической помощью, создавая пространство, в котором каждая сможет чувствовать себя защищенной, услышанной и поддержанной на пути к материнству и заботе о себе.

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