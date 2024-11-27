«Русский мужик долго запрягает»: Лавров предупредил, что у РФ заканчивается терпение

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 103 0

Лавров: если постоянно испытывать терпение России, то оно может закончиться

Лавров рассказал, когда у России может закончиться терпение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Таким образом министр иностранных дел отреагировал на удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России.

Если постоянно испытывать терпение России, то оно может закончиться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России.

«У нас есть много пословиц… Семь раз отмерь, один раз отрежь. Господь терпел и нам велел. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается. Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников, это — русский мужик долго запрягает…», — сказал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением. Российский лидер напомнил, что западные страны разрешили киевскому режиму наносить удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. Москва неоднократно предупреждала, что подобный шаг будет расцениваться как эскалация конфликта.

В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли комбинированный удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.

За три дня было нанесено как минимум два массированных удара американскими ATACMS. Первый — по позициям нашего комплекса С-400, там повреждена радиолокационная станция, еще один — по аэродрому Курск-Восточный. Обе цели в 100 километрах от границы. Минобороны России готовит ответные действия на эти атаки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников.

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